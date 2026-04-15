Απεβίωσε η Φανή Στυλιανή Τσιτσικά

Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή η Φανή Στυλιανή Τσιτσικά (ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΛΑΤΟΥ)

Κηδεύεται τη Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ μετσόβου Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Ευριπίδη Μπριάζη – Αναστασία Στουκογεώργου , Αθανασία Τσιτσικά – Γεώργιο Βουτσελά , Σοφία Τσιτσικά – Κων/νο Ντάκο, τα αδέλφια , τα εγγόνια , τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 16/4/2026 και ώρα 16:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α κοιμήτηριου.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα είναι σύντομη λόγω Διακαινησίμου Εβδομάδος