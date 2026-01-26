Απεβίωσε η συνταξιούχος καρδιολόγος Ουρανία Στοφόρου

Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων η συνταξιούχος καρδιολόγος Ουρανία Στοφόρου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Περικλής Στοφόρος και Μαρίνα Καραμέτου, Ντάνη Στοφόρου και Αντώνης Μορώνης.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χάρης, Κώστας, Ουρανία, Ξενοφών, Χαράλαμπος.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Τρίτη 27 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, το αντίτιμο να δοθεί στα Σωματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τρικάλων: Οι Φίλες της Αγάπης, Αγίας Βαρβάρας, Αντικαρκινική Εταιρία, Ερυθρό Σταυρό, Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητρόπολης και Σύλλογο Ηπειρωτών.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».