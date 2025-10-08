Απεβίωσε η Στυλιανή Ζωγράφου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Στυλιανή Αγγ. Ζωγράφου.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 8 – 10 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Άγγελος Ζωγράφος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Απόστολος Ζωγράφος και Άννα Τσιαντούρη, Γιώργος Ζωγράφος και Δέσποινα Αλεξίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στέλλα & Δημήτρης, Αγγελική, Έλενα, Άγγελος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Αφροδίτη, Χρυσοβαλάντης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων, την Τετάρτη 8 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .