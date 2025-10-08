Απεβίωσε η Στυλιανή Ζωγράφου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Στυλιανή Αγγ. Ζωγράφου.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 8 – 10 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Άγγελος Ζωγράφος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Απόστολος Ζωγράφος και Άννα Τσιαντούρη, Γιώργος Ζωγράφος και Δέσποινα Αλεξίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στέλλα & Δημήτρης, Αγγελική, Έλενα, Άγγελος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Αφροδίτη, Χρυσοβαλάντης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων, την Τετάρτη 8 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .