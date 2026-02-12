Απεβίωσε η Σοφία Κοσμαλή

Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων η Σοφία Κοσμαλή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΓΙΟΣ Δημήτριος Κοσμαλής

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αναστασία Μπίτη, Στέλλα και Δημήτριος Ζάπρης, Σταματία Μπίτη, Ευαγγελία και Χρήστος Χαρχαντής, Ευγενία Μπίτη



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Παρασκευή 13 – 2 – 2026 και ώρα 10.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .