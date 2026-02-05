Απεβίωσε η Σοφία Αντωνίου

Εφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η Σοφία Θεοδ. Αντωνίου.

H κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λόγγου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αντώνης και Λίτσα Αντωνίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σοφία και Πέτρος, Θεόδωρος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΕΝΑ Γεώργιος, Αντώνιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λόγγου Τρικάλων, το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .