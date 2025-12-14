Απεβίωσε η Παρασκευή Σταμούλη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Παρασκευή Κων. Σταμούλη.

H κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 15 – 12 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων .

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλειος Σταμούλης, Βίκυ Σταμούλη – Τριανταφύλλου, Μάριος Σταμούλης και Ανθή Σταμούλη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΄Εξαρχος και Νικολέτα , Ελένη και Δημήτρης , Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βαλτινού, την Δευτέρα 15 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».