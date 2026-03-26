Απεβίωσε η Παρασκευή Γιαννακοπούλου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Παρασκευή Γιαννακοπούλου.

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 27 – 3 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούμε του συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Γιαννακοπούλου και Ευθύμιος Τρέμος, Χρήστος Γιαννακόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτρης και Μαρία, Ευαγγελία, Παρασκευή, Ιωάννα και Κωνσταντίνος, Βασίλης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Παρασκευή 27 – 3 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».