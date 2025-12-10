Απεβίωσε η Νίκη Τσιλιλή

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή η Νίκη Κων. Τσιλιλή.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Τσιλιλής
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευθύμιος Τσιλιλής και Ασπασία Καρανάσιου Αθανάσιος Τσιλιλής και Πηνελόπη Τζανετάκη, Ελένη Τσιλιλή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Νίκη, Θάνος, Νικόλαος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.