Απεβίωσε η Μαρία Τσιάρα

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Μαρία Απ. Τσιάρα.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κυριάκος Τσιάρας, Παρασκευή Τσιάρα και Αθανάσιος Αγγελής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρυσάνθη και Θεόδωρος, Μαρία, Αποστολία

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ Ίριδα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.