Απεβίωσε η Μαρία Ντούνα

Eφυγε από τη ζωή η Μαρία Ντούνα το γένος Σγάρα.

Κηδεύεται την Τρίτη 4 – 8 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Ο ΓΙΟΣ Παναγιώτης Ντούνας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Κωνσταντίνος Σγάρας και Σοφία Μουσιώνη, Δήμητρα Σγάρα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 4 – 8 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .