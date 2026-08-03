Απεβίωσε η Μαρία Ντούνα

Eφυγε από τη ζωή η Μαρία Ντούνα το γένος Σγάρα.
Κηδεύεται την Τρίτη 4 – 8 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Ο ΓΙΟΣ Παναγιώτης Ντούνας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Κωνσταντίνος Σγάρας και Σοφία Μουσιώνη, Δήμητρα Σγάρα
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 4 – 8 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .