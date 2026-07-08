Απεβίωσε η Μαρία Λαναρά

Eφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η Μαρία Σωτ. Λαναρά.

Κηδεύεται την Πέμπτη 9/7/2026 και ώρα 7.00 μμ στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Γεώργιος και Νατάσα Λαναρά, Αθανάσιος και Νόνη Λαναρά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σωτήρης, Μαρίτα, Σωτήρης, Ραφαήλ-Αχιλλέας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης την Πέμπτη 9/7/2026 και ώρα 6.30 το απόγευμα.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου.