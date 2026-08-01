Απεβίωσε η Μαγδαληνή Καραλή

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Μαγδαληνή Καραλή.

Κηδεύεται την Κυριακή 2 – 8 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Τουραλιά

Ελισσάβετ Καραλή και Αχιλλέας Παπαβασιλείου

Χρήστος Καραλής και Αναστασία Αλμπάνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ιφιγένεια, Μαγδαληνή & Φώτης, Καλλιόπη & Νίκος, Μαρία & Παναγιώτης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Κωνσταντίνος, Ελισσάβετ, Ειρήνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων, την Κυριακή 2 – 8 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.

3) Αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε ευαγή Ιδρύματα.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».