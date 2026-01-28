Απεβίωσε η Κυράτσω Καπράνα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Κυράτσω Κων. Καπράνα.

H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 29 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Γεωργία Καπράνα και Μάκης Παπαχρήστος, Χρυσούλα Καπράνα και Απόστολος Καραδήμος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κώστας και Κατερίνα, Χριστίνα, Κωνσταντίνα , Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων, την Πέμπτη 29 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».