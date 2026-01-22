Απεβίωσε η Κλεάνθη Μπαρούτα

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Κλεάνθη Δημ. Μπαρούτα το γένος Μητσιάδη.

H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 22 – 1 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάιος και Βασιλική

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτριος και Τζωρτζίνα , Θωμάς , Γιάννης

ΤΑ ΔΙΣΣΕΓΓΟΝΑ Βασιλική , Θανάσης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Πέμπτη 22 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».