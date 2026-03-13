Απεβίωσε η Κασσάνδρα Γιαννούση

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Κασσάνδρα Γιαννούση.

Κηδεύεται το Σάββατο 14 – 3 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέφανος και Τερέζα Γιαννούση Μαρία Ντινοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος και Λένια, Σωτήριος, Χαράλαμπος

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, το Σάββατο 14 – 3 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».