Απεβίωσε η Κασσάνδρα Γιαννούση

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Κασσάνδρα Γιαννούση.
Κηδεύεται το Σάββατο 14 – 3 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέφανος και Τερέζα Γιαννούση Μαρία Ντινοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος και Λένια, Σωτήριος, Χαράλαμπος
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, το Σάββατο 14 – 3 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ.
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».