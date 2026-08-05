Απεβίωσε η Ιωάννα Αυγέρη

Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα Αυγέρη.

Κηδεύεται την Πέμπτη 6 – 8 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέργιος και Τζώρτζια Αυγέρη, Ευαγγελία και Χρήστος Ντόντος, Ευαγγελία Μπατατόλη – Αυγέρη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων, την Πέμπτη 6 – 8 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».