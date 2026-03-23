Απεβίωσε η Ιωάννα Αντωνίου

Απεβίωσε και κηδεύεται αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων η Ιωάννα Αντωνίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αλέξανδρος και Μαρία, Ελένη και Λάμπρος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Βασιλική, Αριστοτέλης, Άννα – Ειρήνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 24 – 3 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

2)Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».