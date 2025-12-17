Απεβίωσε η Ιφιγένεια Ζυγογιάννη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Ιφιγένεια Λαζ. Ζυγογιάννη.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 17 – 12 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλειος Ζυγογιάννης και Έλλη Μπάνη, Άννα Ντούτσια

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λάζαρος, Αλέξανδρος και Εύη, Ελένη και Αντώνιος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου , την Τετάρτη 17 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χαράλαμπου Νημά.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».