Απεβίωσε η Ευτυχία Παπαγεωργοπούλου

Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευτυχία Παπαγεωργοπούλου.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 17-01-2026 και ώρα 12:00 η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλόβρυσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτής

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

Πρεσβυτέρα Γεωργία Παπαγεωργοπούλου και Ιερεύς Γεώργιος Χλωρός

Βαϊα Καρανίκα

Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 17/01/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ