Απεβίωσε η Ευαγγελία Πουλιάνα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ευαγγελία Πουλιάνα.

Kηδεύεται την Δευτέρα 27 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρίζα Πουλιάνα και Αντώνιος Φέλλας, Νικόλαος Πουλιάνας και Ελένη Αθανασίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λίλιαν, Χρήστος, Δέσποινα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 27 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».