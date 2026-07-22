Απεβίωσε η Ευαγγελία Μπεχλιβάνου

Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων η Ευαγγελία Μπεχλιβάνου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Βασίλειος Μπεχλιβάνος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Μπεχλιβάνου και Νικόλαος Κόφφας, Γεώργιος Μπεχλιβάνος και Ευανθία Χορνόβα, Βάιος Μπεχλιβάνος και Θεοδώρα Σαλαμούρα, Δημήτριος Μπεχλιβάνος και Έλλη Βασιλείου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλειος, Απόστολος, Δέσποινα, Βασίλειος, Ευαγγελία, Σταυρούλα, Ηλίας







ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ





ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 23 – 7 – 2026και ώρα 7.00μ.μ.

2)Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .