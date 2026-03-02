Απεβίωσε η Ελευθερία Καψιώχα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Ελευθερία Καψιώχα.

Κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 2/3/2026 και ώρα 5.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου & Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ-Κωνσταντίνος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Αγγελική Καψιώχα, Αναστάσιος Καψιώχας & Παναγιώτα Πλατογιάννη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ-Κων/νος, Ευαγγελία-Ειρήνη, Ελευθερία

Τα αδέλφια, ανήψια, οι λοιποι συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 4.30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Ά νεκροταφείο Τρικάλων.