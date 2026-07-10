Απεβίωσε η Ελένη Παπαγιαννάκη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η Ελένη Βασ. Παπαγιαννάκη.
Κηδεύεται το Σάββατο 11 – 7 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Αγναντερού Καρδίτσης.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χριστίνα Παπαγιαννάκη & Αναστάσιος Κωνσταντινίδης
Αγγελική Παπαγιαννάκη & Σωτήριος Νέος
Ευθύμιος Παπαγιαννάκης & Φωτεινή Μπαρτζιώκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Αγναντερού Καρδίτσης, το Σάββατο 11 – 7 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».