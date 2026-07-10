Απεβίωσε η Ελένη Παπαγιαννάκη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η Ελένη Βασ. Παπαγιαννάκη.

Κηδεύεται το Σάββατο 11 – 7 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Αγναντερού Καρδίτσης.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χριστίνα Παπαγιαννάκη & Αναστάσιος Κωνσταντινίδης

Αγγελική Παπαγιαννάκη & Σωτήριος Νέος

Ευθύμιος Παπαγιαννάκης & Φωτεινή Μπαρτζιώκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Αγναντερού Καρδίτσης, το Σάββατο 11 – 7 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».