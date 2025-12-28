Απεβίωσε η Ελένη Θεμελή

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η Ελένη Θεμελή.

H κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ειρήνη και Θωμάς Ντακούλας, Ευάγγελος και Χριστίνα Θεμελή, Βασίλειος Θεμελής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου Τρικάλων την Δευτέρα 29 – 12 – 2025 και ώρα 12:00 μ.μ.