Απεβίωσε η Ειρήνη Χατζηκυριάκου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Ειρήνη Δημ. Χατζηκυριάκου

Κηδεύεται την Πέμπτη 11 – 6 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιώργος Χατζηκυριάκος και Στέλλα Παπαχρήστου, Μαρία Χατζηκυριάκου και Δημήτρης Παπαδογιώργος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Φανή, Κωνσταντίνος, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 6 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».