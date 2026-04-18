Απεβίωσε η Δήμητρα Γκαραβούνη

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή η Δήμητρα Σταυρ. Γκαραβούνη.

Κηδεύεται την Κυριακή 19 – 4 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος και Ίλντα Γκαραβούνη, Νικόλαος Γκαραβούνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου , την Κυριακή 19 – 4 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».