Απεβίωσε η Γεωργία Τριζώνη

Έφυγε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων η Γεωργία Τριζώνη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ευαγγελία Νίκα, Ελένη Μουστάκα, Δημήτριος και Ζωή Μαλέμη, Ειρήνη Αγορίτσα



ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης το Σάββατο 10 – 1 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .