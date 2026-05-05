Απεβίωσε η Βασιλική Τρίγκα

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων η Βασιλική Τρίγκα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Χαράλαμπος Τρίγκας και Αγγελική Κατσίλη, Ευρυδίκη Τρίγκα και Ευθύμιος Βλάχος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αικατερίνη, Βασιλική, Δημήτριος, Ολυμπία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Μπάρας Τρικάλων την Τετάρτη 6/5/2026 και ώρα 11.30 το πρωί.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο της κοινότητας Ζηλευτής Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα ”Η ΓΙΑΝΝΑ” στην Ζηλευτή Τρικάλων.