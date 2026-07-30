Απεβίωσε η Βασιλική Σαργιώτη

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Χρ. Σαργιώτη.

Κηδεύεται ην Παρασκευή 31 – 7 – 2026 και ώρα 10.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα και Αριστείδης Κάκιας, Κωνσταντίνος Σαργιώτης, Ευγενία Σαργιώτη, Απόστολος και Παρασκευή Σαργιώτη, Αθανάσιος Σαργιώτης, Δημήτριος Σαργιώτης και Έφη Χαρίση, Κυριακή Σαργιώτη και Γιώργος Βασιλείου.

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Παρασκευή 31 – 7 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».