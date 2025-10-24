Απεβίωσε η Βασιλική Μπισάρα – Γάτσια

Εφυγε από την ζωή σε ηλικία 78 ετών η Βασιλική Μπισάρα – Γάτσια.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Απόστολος και Ζωή Χρυσάκη, Αθανάσιος και Μαρία Χρυσάκη, Θεοδώρα Χρυσάκη – Παπαδοπούλου, Μαρία και Αθανάσιος Πιτσούλας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .