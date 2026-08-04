Απεβίωσε η Βασιλική Μπατατόλη

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Απ. Μπατατόλη.

Κηδεύεται την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεωργία Μπατατόλη και Νικόλαος Λύχος, Ευαγγελία Μπατατόλη και Παναγιώτης Τσαχρήστος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Φανή, Γεώργιος, Στυλιανή, Αποστολία – Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».