Απεβίωσε η Βάια Αγγέλη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Βάια Κων. Αγγέλη.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 12 – 11 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Χρήστος και Μαρία Αγγέλη, Φρειδερίκη Αγγέλη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Αικατερίνη και Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος και Αρετή, Αντώνιος, Δημήτρης και Δήμητρα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας, την Τετάρτη 12 – 11 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της κυρίας Χαϊντούτη στον Κονισκό Καλαμπάκας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».