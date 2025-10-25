Απεβίωσε η Αμαλία Γούλα

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή η Αμαλία Παν. Γούλα το γένος Νάκη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 26 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Παναγιώτης Γούλας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αντώνης Γούλας και Κυριακή Πολύζου, Γιάννης Γούλας, Σοφία Γούλα και Παναγιώτης Πρέζας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Έλενα, Θωμάς, Αμαλία, Παναγιώτης, Στεφανία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 26 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».