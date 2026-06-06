Απεβίωσε η Αικατερίνη Γώττη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η Αικατερίνη Γώττη.

Kηδεύεται τη Δευτέρα 8/6/2026 και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κρανιάς Γρεβενών.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά-Ιωάννης Γώττης & Παναγιώτα Τσαντήλα, Δημήτριος Γώττης & Χρυσούλα Τσιουλιάη, Μαρία Γώττη & Αριστοτέλης Κήττας

Τα εγγόνια- Αντιγόνη, Σταύρος, Στέργιος, Αικατερίνη, Βασίλης, Στέργιος

Τα δισέγγονα, τα ανήψια,, οι λοιποί συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 10.30 π.μ.