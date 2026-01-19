Απεβίωσε η Αθηνά Σαμαρά

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η Αθηνά Νικ. Σαμαρά το γένος Τσικρικά – Κερασιώτη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 20 – 1 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Σαμαράς και Μαρία Κουτσιούμπα, Χριστίνα Σαμαρά και Θεόδωρος Λιακάκος, Χρυσούλα Σαμαρά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτριος και Μαριάννα, Νικόλαος, Αθηνά

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ Χριστίνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Τρίτη 20 – 1 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».