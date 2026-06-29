Απεβίωσε η Αθανασία Τσαλμάνη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η συνταξιούχος υπάλληλος Υποθηκοφυλακείου Αθανασία Κων. Τσαλμάνη.

Kηδεύεται την Τρίτη 30 – 6 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Τσαλμάνης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιάννης Τσαλμάνης και Αλέκα Λούβαρη, Άρης Τσαλμάνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανασία, Ηλίας – Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Τρίτη 30 – 6 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο φιλανθρωπικό σωματείο ΑΓΊΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, στο οποίο ήταν και μέλος του συλλόγου επί σειρά ετών.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».