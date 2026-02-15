Απεβίωσε η Αγγελική Μπάνου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Αγγελική (Κική) Βασ. Μπάνου.
Κηδεύεται τη Δευτέρα 16 – 2 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Η ΚΟΡΗ Νέλλη Μπάνου
Η ΑΔΕΛΦΗ Αικατερίνη Παπαδοπούλου – Αργύρη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Δευτέρα 16 – 2 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».