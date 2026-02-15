Απεβίωσε η Αγγελική Μπάνου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Αγγελική (Κική) Βασ. Μπάνου.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 16 – 2 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Η ΚΟΡΗ Νέλλη Μπάνου

Η ΑΔΕΛΦΗ Αικατερίνη Παπαδοπούλου – Αργύρη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Δευτέρα 16 – 2 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».