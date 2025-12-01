Απεβίωσε η Άννα Γιαννάκα

Έφυγε σε ηλικία 87 ετών η Άννα Βασ. Γιαννάκα.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Γιαννάκα, Δημήτρης Γιαννάκας και Χριστίνα Μαγγουρίτσα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Μιρέλα και Θωμάς, Αλκίνοος, Άννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Δευτέρα 1 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .