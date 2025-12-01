Έφυγε στα 56 του ο αυτοκινητιστής Παναγιώτης Καψιώχας

Απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών ο αυτοκινητιστής Παναγιώτης Καψιώχας.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Πέτρου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεωργία Καψιώχα, Βασιλική Καψιώχα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Σοφία Καψιώχα και Κυριάκος Μικρόπουλος, Κωνσταντίνος και Χριστίνα Πέτρου, Χριστίνα Πέτρου, Δημήτρης Πέτρου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, την Δευτέρα 1 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων στο κοιμητήριο Φλαμουλίου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .