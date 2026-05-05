Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η Θεοδώρα Λάζου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 και ώρα 17:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Πηγής Τρικάλων η Θεοδώρα Λάζου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Γεωργία Χήρα, Δήμητρα Παπανικολάου
Τα εγγόνια: Στέλλα Χήρα & Αθανάσιος Κούτσικος, Αθανάσιος Χήρας, Θεοδώρα & Δημήτριος Τσιοπέκας, Ελένη Γκούμπλια
Τα δισέγγονα: Χρήστος, Κωνσταντίνος, Πέρσα, Κωνσταντινιά, Ραφαέλα, Χρήστος
Τα τρισέγγονα: Στέλλα, αβάπτιστο, Τριαντάφυλλος, Θεόδωρος, Παναγιώτης
Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα Καρανίκα, Ζωή Αγγελοπούλου, Αργυρώ Αμβραμιώτη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Πηγής Τρικάλων την Τρίτη 5/5/2026 και ώρα 5:00 μ.μ.