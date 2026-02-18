Έφυγε από τη ζωή ο 57χρονος Θεοφάνης Τσιρογιάννης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Θεοφάνης Τσιρογιάννης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Δήμητρα Σούλτη
Ο ΓΙΟΣ Ηλίας Τσιρογιάννης
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Δανάη Κρύου – Τσιρογιάννη, Δέσποινα Σούλτη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ντιάνα Τσιρογιάννη και Παναγιώτης Βαλαχέας, Παναγιώτης Σούλτης και Ελένη Ρίζου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, τηνΠέμπτη19 – 2 – 2026και ώρα 1.30 μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».