Έφυγε από τη ζωή ο 57χρονος Θεοφάνης Τσιρογιάννης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Θεοφάνης Τσιρογιάννης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Δήμητρα Σούλτη

Ο ΓΙΟΣ Ηλίας Τσιρογιάννης

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Δανάη Κρύου – Τσιρογιάννη, Δέσποινα Σούλτη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ντιάνα Τσιρογιάννη και Παναγιώτης Βαλαχέας, Παναγιώτης Σούλτης και Ελένη Ρίζου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, τηνΠέμπτη19 – 2 – 2026και ώρα 1.30 μ.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».