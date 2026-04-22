Έφυγε από τη ζωή ο 56χρονος Ιωάννης Ζήντρος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 23 Απριλίου και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων ο Ιωάννης Ζήντρος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΚΟΡΗ Χριστίνα Ζήντρου

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ Παναγιώτα Παγκράτη

Η ΜΗΤΕΡΑ Μάρθα Ζήντρου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Γεώργιος Ζήντρος & Βαΐα Φαλαγκάρα, Κωνσταντινιά Ζήντρου & Διονύσιος Αλεξόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ.1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων, την Πέμπτη 23 – 4 – 2026και ώρα 12.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Ζαχόπουλου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .