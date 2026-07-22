Έφυγε από τη ζωή ο 50χρονος Σπυρίδων Κουτσιμπίρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Σπυρίδων Κουτσιμπίρης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Βασίλειος και Αικατερίνη Κουτσιμπίρη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Δημήτριος Κουτσιμπίρης & Λίλια Παπαευθυμίου

Η ΑΝΗΨΙΑ Κατερίνα Κουτσιμπίρη

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 23 – 7 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».