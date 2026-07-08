Έφυγε από τη ζωή ο Τρικαλινός βαρελοποιός Κων/νος Τάσιος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Τρικαλινός βαρελοποιός Κων/νος Τάσιος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στυλιανή Τάσιου – Νίκο Παϊταρίδης , Αριστείδη Τάσιος – Παρασκευή Τηλεγάλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευή – Κρυσταλλία , Κων/να , Μαρία , Ελένη,

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 9/7/2026 και ώρα 9:30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Β κοιμητηρίου Τρικάλων.





