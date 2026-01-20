Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος δικηγόρος Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο συνταξιούχος δικηγόρος Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευθύμιος και Νατάσα Αναγνωστοπούλου, Γιάννης και Μαίρη Αναγνωστοπούλου

ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος , Θανάσης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτρης και Αντουανέτα Τσανάκα, Γρηγόρης και Ραϊσα Τσανάκα, Άννα Τσανάκα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων την Τετάρτη 21 – 1 – 2026 και ώρα 10.30 π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».