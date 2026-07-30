Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Πράσινος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου Τρικάλων ο Νικόλαος Πράσινος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αθανάσιος και Τατιάνα, Κωνσταντίνος και Κέρστιν, Γεώργιος και Μαρία

ΤΑΕΓΓΟΝΙΑ:Αναστασία, Νίκη, Μαρία,Νικολέτα, Βασιλική, Ηλιάνα-Αρετή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.1) η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό ΝαόΑγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου Τρικάλων την Παρασκευή 31-7-2026 και ώρα 10:30 π.μ.

2)ο καφές θα δοθεί στο προαύλιο του Ιερού Ναού