Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Ζιάκας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων ο Νικόλαος Ζιάκας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Ευαγγελία & Γεώργιος Κρητικός, Πάνος & Ευθυμία Ζιάκα
Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος & Ελένη Κρητικού, Νικόλαος Κρητικός, Χρήστος-Στέφανος Ζιάκας, Νικόλαος Ζιάκας
Τα δισέγγονα: Γιώτα, Γεώργιος, Εύα
Τα αδέλφια: Γεωργία & Γεώργιος Μπουζιώκας, Ζωή & Γεώργιος Στασινός
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων την Πέμπτη 5/2/2026 και ώρα 11:30 π.μ.