Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Στάθης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλογήρων Τρικάλων ο Κωνσταντίνος Στάθης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Σοφία

Τα παιδιά: Χρήστος Στάθης & Μαρία Ναζλή Βασιλική Στάθη & Σωτήριος Κακόγιαννος

Τα εγγόνια: Σοφία, Ουρανία

Τα αδέλφια: Νικόλαος & Αργυρώ Στάθη, Ευαγγελία Αθανασίου, Αρετή Γουρνάρη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλογήρων Τρικάλων την Παρασκευή 29/5/26, ώρα 11:30π.μ.

2) Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας τα χρήματα να δοθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλογήρων.