Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καραλής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων ο Κωνσταντίνος Καραλής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ : ΣΟΦΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ΛΕΝΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:30