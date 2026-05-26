Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καραλής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων ο Κωνσταντίνος Καραλής.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ : ΣΟΦΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ΛΕΝΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:30