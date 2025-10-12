Πέθανε ο Ιωάννης Λιάκας

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΚΑ ΕΤΩΝ 87

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φήκης Τρικάλων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Τα παιδιά Άννα Λιάκα, Ευθυμία Λιάκα

Τα εγγόνια Τριανταφυλλιά & Λεωνίδας, Ιωάννης

Τα δισέγγονα Δημήτριος, Μελιτινή Τα αδέλφια Γεώργιος & Βασιλική Λιάκα Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φήκης Τρικάλων την Δευτέρα 13/10/2025 και ώρα 11:00 π.μ.